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Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Arah Slipi Macet Imbas Demo Buruh

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |14:48 WIB
Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Arah Slipi Macet Imbas Demo Buruh
Jalan Gatot Subroto, Jakarta macet imbas demo buruh (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
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JAKARTA — Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, tepatnya di depan Gerbang Utama Gedung DPR/MPR RI, macet pada Kamis (24/9/2026) siang. Kemacetan terjadi imbas aksi unjuk rasa yang digelar elemen buruh di Hari Tani Nasional 2026.

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa aksi yang membawa berbagai atribut, spanduk, serta kendaraan komando memadati jalur arteri. 

Akibat penumpukan massa, arus kendaraan dari arah Senayan menuju Slipi terhambat dan merayap. Sejumlah aparat kepolisian juga tampak bersiaga mengawal berlangsungnya unjuk rasa serta mengatur lalu lintas.

Saat ini, ribuan buruh yang menggelar aksi demonstrasi di kawasan Plaza UOB, Jalan MH Thamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat mulai membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasinya. Jalan MH Thamrin pun kini telah kembali dibuka.

"Kita berikan contoh aksi besar, kita taat aturan. Kita sanggup menembus hari, tapi kami taat aturan dan kami tidak ingin dibedakan. Kami perlihatkan dengan massa puluhan ribu, kami taat aturan dan kembali ke wilayah masing-masing dengan baik dan damai," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea.

Berdasarkan pantauan, usai menyuarakan aspirasinya di kawasan Plaza UOB, ribuan buruh tersebut meninggalkan lokasi demo sekitar pukul 14.50 WIB. Mereka melakukan longmarch dari Plaza UOB ke arah Bundaran HI untuk berputar balik menuju Semanggi.

(Arief Setyadi )

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