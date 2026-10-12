Ribuan Personel Dishub DKI Dikerahkan Urai Macet Jakarta Pagi Hari

JAKARTA — Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengerahkan jajaran pejabat hingga petugas lapangan untuk mengurai kemacetan di sejumlah ruas jalan setiap Senin, Selasa, dan Kamis pagi. Mulai dari Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Eselon III-IV, staf, PJLP, serta tenaga ahli terjun bersama.

"Insyaallah Dinas Perhubungan ada satu program baru, kita namakan Gebrak Pagi: Gerakan Bersama Atasi Kemacetan Pagi Hari," ujar Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaluddin di CFD Bundaran HI, Jakarta, Minggu (11/10/2026).

Budi menuturkan, pelaksanaan Gebrak Pagi dijadwalkan berlangsung mulai pukul 06.30 hingga 08.30 WIB. Program ini bertujuan membantu mengatasi kepadatan kendaraan pada jam sibuk pagi, khususnya saat masyarakat berangkat bekerja.

"(Diturunkan) di titik-titik kemacetan pada pukul 06.30 sampai 08.00 mengatur lalu lintas di jalan. Dan kita hadir di jalan, tagline kita 'Hadir di Jalan, Hadirkan Kelancaran'. Nah, itu setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis kita akan turun," jelasnya.

Ia mengatakan, sejumlah kawasan yang telah dipetakan sebagai lokasi penugasan di antaranya Kebon Kacang dan titik-titik lain yang kerap mengalami kemacetan. Petugas akan disebar sesuai kebutuhan untuk membantu mengatur arus kendaraan.

"(Misalnya) di sini juga. Kebon Kacang, terus beberapa tempat yang memang macet. Nah, kita udah petakan itu semua," katanya.

Selain itu, ia menyebutkan ribuan personel Dishub DKI akan dikerahkan setiap hari di sejumlah lokasi, mulai dari simpul jalan, persimpangan, zebra cross, hingga pelican crossing untuk mendukung kelancaran arus kendaraan. "Kita kerahkan hampir 1.500 lebih, ya, nanti akan turun ke sana," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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