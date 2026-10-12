Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ribuan Personel Dishub DKI Dikerahkan Urai Macet Jakarta Pagi Hari

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |06:05 WIB
Ribuan Personel Dishub DKI Dikerahkan Urai Macet Jakarta Pagi Hari
Macet Jakarta (Foto: Ilustrasi/Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA — Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengerahkan jajaran pejabat hingga petugas lapangan untuk mengurai kemacetan di sejumlah ruas jalan setiap Senin, Selasa, dan Kamis pagi. Mulai dari Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Eselon III-IV, staf, PJLP, serta tenaga ahli terjun bersama.

"Insyaallah Dinas Perhubungan ada satu program baru, kita namakan Gebrak Pagi: Gerakan Bersama Atasi Kemacetan Pagi Hari," ujar Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaluddin di CFD Bundaran HI, Jakarta, Minggu (11/10/2026).

Budi menuturkan, pelaksanaan Gebrak Pagi dijadwalkan berlangsung mulai pukul 06.30 hingga 08.30 WIB. Program ini bertujuan membantu mengatasi kepadatan kendaraan pada jam sibuk pagi, khususnya saat masyarakat berangkat bekerja.

"(Diturunkan) di titik-titik kemacetan pada pukul 06.30 sampai 08.00 mengatur lalu lintas di jalan. Dan kita hadir di jalan, tagline kita 'Hadir di Jalan, Hadirkan Kelancaran'. Nah, itu setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis kita akan turun," jelasnya.

Ia mengatakan, sejumlah kawasan yang telah dipetakan sebagai lokasi penugasan di antaranya Kebon Kacang dan titik-titik lain yang kerap mengalami kemacetan. Petugas akan disebar sesuai kebutuhan untuk membantu mengatur arus kendaraan.

"(Misalnya) di sini juga. Kebon Kacang, terus beberapa tempat yang memang macet. Nah, kita udah petakan itu semua," katanya.

Selain itu, ia menyebutkan ribuan personel Dishub DKI akan dikerahkan setiap hari di sejumlah lokasi, mulai dari simpul jalan, persimpangan, zebra cross, hingga pelican crossing untuk mendukung kelancaran arus kendaraan. "Kita kerahkan hampir 1.500 lebih, ya, nanti akan turun ke sana," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/338/3246120/stadion_gbk-qcot_large.jpg
Sore Ini, Kawasan Stadion GBK Macet Jelang Indonesia Vs Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/338/3223447/macet-7NLz_large.jpg
Awas Macet! Hindari Kawasan GBK, Ada Laga Fifa Matchday Indonesia vs Mozambik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/338/3218360/rekayasa_lalin-JFjD_large.jpg
Awas Macet! Pembangunan Flyover Latumenten Jakbar Dimulai, Simak Rekayasa Lalu Lintasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/338/3218353/contraflow-LqZb_large.jpg
Urai Kepadatan, Contraflow Diberlakukan di KM 55-65 Tol Jakarta-Cikampek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/338/3210399/macet-CvXs_large.jpg
Libur Jumat Agung, Tol Jakarta-Cikampek Dipadati Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/338/3198319/banjir-fNPg_large.jpg
Pemotor Lawan Arah Imbas Banjir di Daan Mogot Jakbar, Lalin Macet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement