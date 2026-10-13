Aksi Demo Pemakzulan Gibran Bubar, Lalu Lintas di Tugu Tani Kembali Normal

JAKARTA - Massa aksi dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) dan kelompok Pengacara Jawara Bela Umat (Pejabat) mulai membubarkan diri secara tertib dari kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026) sore. Unjuk rasa tersebut digelar untuk menyuarakan tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan pantauan iNews Media Group di lokasi, massa mulai meninggalkan kawasan tersebut sekitar pukul 17.00 WIB.

Para peserta berjalan kaki menuju titik kumpul awal di Masjid Cut Meutia, Jalan Taman Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, dengan pengawalan langsung dari aparat kepolisian.

Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar kawasan Tugu Tani kembali lancar. Sepeda motor, mobil, hingga bus Transjakarta sudah dapat melintas tanpa hambatan.

Sebelumnya, massa ARM dan Pejabat menggelar aksi unjuk rasa bertajuk glorifikasi suara pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka di kawasan Tugu Tani mulai pukul 16.00 WIB.