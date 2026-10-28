Jelang Demo Mahasiswa, Kawasan Bundaran HI Jakpus Ramai Lancar

JAKARTA — Arus lalu lintas di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Menteng, Jakarta Pusat, terpantau ramai lancar pada Rabu (28/10/2026) menjelang rencana aksi demonstrasi mahasiswa pada siang hari.

Berdasarkan pantauan di lokasi, arus kendaraan di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin, tepatnya di sekitar Bundaran HI, masih bergerak lancar. Kondisi serupa terlihat pada arus kendaraan dari arah Semanggi menuju Monas maupun sebaliknya.

Hingga saat ini, belum terlihat adanya penutupan jalan oleh petugas kepolisian terkait rencana demonstrasi tersebut. Meski demikian, aparat kepolisian bersama personel TNI dan jajaran pemerintah setempat telah bersiap untuk mengamankan jalannya aksi.

Massa mahasiswa yang berencana menggelar demonstrasi juga belum terlihat berkumpul di kawasan Bundaran HI. Aktivitas masyarakat masih berlangsung normal, termasuk layanan dan pergerakan pengguna Transjakarta di sekitar lokasi.

Sementara petugas gabungan tampak berkumpul di area Gedung UOB untuk mengantisipasi kemungkinan massa menggelar aksi di kawasan tersebut. Mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI dijadwalkan menggelar demonstrasi di kawasan Bundaran HI sekitar pukul 14.00 WIB. Aksi tersebut diperkirakan melibatkan ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat.

(Arief Setyadi )

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