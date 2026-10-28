Polri Masih Buru 2 Orang Terkait Laboratorium Sabu Blue Ice 1,2 Ton di Aceh

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri masih memburu dua orang, yang diduga terlibat dalam kasus laboratorium pembuatan sabu jenis Blue Ice seberat 1,2 ton di Aceh.

"Sehingga saat ini kami masih melakukan pencarian terhadap dua orang," kata Kasubdit III Dit Tipidnarkoba Bareskrim Polri, Kombes Zulkarnain dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).

Dua orang yang masuk dalam daftar pencarian tersebut berinisial ES dan JM. Berdasarkan keterangan tersangka lainnya, keduanya diduga berperan sebagai pengendali dan pendana laboratorium tersebut.

"Khusus untuk JM, merupakan pengendali laboratorium. Ini adalah warga Pidie," ujar Zulkarnain.

Sementara itu, ES diduga berperan sebagai pendana. Menurut Zulkarnain, ES memerintahkan sejumlah orang berangkat ke Medan untuk membeli berbagai perlengkapan, seperti mesin cuci, kompor, dan peralatan lainnya.

Sebelumnya, sebanyak 10 tersangka kasus laboratorium pembuatan sabu *Blue Ice* seberat 1,2 ton di Aceh dibawa ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (27/10/2026) malam.