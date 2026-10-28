Polisi Cegat Rombongan Mahasiswa yang Bergerak ke Bundaran HI

JAKARTA — Elemen mahasiswa tiba di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, tepatnya di depan Gedung UOB, pada pukul 14.18 WIB. Rombongan tersebut tiba dan ingin menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), tetapi kehadiran mereka dihalangi oleh aparat kepolisian sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan ke sana.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold E.P. Hutagalung, yang turun langsung ke lokasi, melarang para mahasiswa menyampaikan aspirasinya di Bundaran HI.

Mahasiswa pun terlihat adu mulut dengan Reynold. Mereka berupaya bernegosiasi agar bisa menggelar demonstrasi di Bundaran HI.

Arus lalu lintas mengalami kemacetan akibat adanya penutupan jalan oleh kepolisian. Sementara itu, elemen mahasiswa lainnya terus berdatangan dari arah Sudirman.

Mahasiswa tampak tidak mengenakan jas almamater kampusnya. Mereka hanya membawa bendera dari masing-masing kampus.

(Rahman Asmardika)

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