Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Cegat Rombongan Mahasiswa yang Bergerak ke Bundaran HI

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |14:45 WIB
Polisi Cegat Rombongan Mahasiswa yang Bergerak ke Bundaran HI
Rombongan mahasiswa dicegat aparat saat bergerak menuju ke Bundaran HI.
A
A
A

JAKARTA — Elemen mahasiswa tiba di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, tepatnya di depan Gedung UOB, pada pukul 14.18 WIB. Rombongan tersebut tiba dan ingin menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), tetapi kehadiran mereka dihalangi oleh aparat kepolisian sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan ke sana.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold E.P. Hutagalung, yang turun langsung ke lokasi, melarang para mahasiswa menyampaikan aspirasinya di Bundaran HI.

Mahasiswa pun terlihat adu mulut dengan Reynold. Mereka berupaya bernegosiasi agar bisa menggelar demonstrasi di Bundaran HI.

Arus lalu lintas mengalami kemacetan akibat adanya penutupan jalan oleh kepolisian. Sementara itu, elemen mahasiswa lainnya terus berdatangan dari arah Sudirman.

Mahasiswa tampak tidak mengenakan jas almamater kampusnya. Mereka hanya membawa bendera dari masing-masing kampus.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
polri demo Demo Mahasiswa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/33/3250647//siskaeee-qAYx_large.jpg
Siskaeee Turun ke Demo Hari Ini, Bakal Bagi-Bagi Buku untuk Peserta Aksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/338/3250661//polri-kCjH_large.jpg
Polisi Siaga di Gedung UOB Menuju Bundaran HI Jelang Demo Sumpah Pemuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/338/3250648//dirlantas-gRxV_large.jpg
1.000 Polantas Disiagakan Atur Lalin saat Demo di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/338/3250645//bundaran_hi-CMx4_large.jpg
Jelang Demo Mahasiswa, Kawasan Bundaran HI Jakpus Ramai Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/338/3250636//polda_metro_jaya-MfGL_large.jpg
Polda Metro Ungkap Ada 53 Demo di Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/338/3250626//hari_sumpah_pemuda-bxuo_large.jpg
Hari Sumpah Pemuda, Kapolres Kepulauan Seribu Wanti-Wanti Bahaya Narkoba dan Judol
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement