Hari Sumpah Pemuda, Kapolres Kepulauan Seribu Wanti-Wanti Bahaya Narkoba dan Judol

JAKARTA – Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Wikha Ardilestanto mengingatkan seluruh pemuda dan pemudi sebagai generasi penerus bangsa untuk menghindari bahaya narkoba dan judi online (judol).

Wikha menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mempertahankan nilai-nilai kebangsaan. Ia juga berharap para pemuda terus memegang teguh persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perkembangan zaman.

"Pemuda adalah tulang punggung bangsa. Di era digital saat ini, persatuan dan karakter yang kuat adalah modal utama. Kami berharap adik-adik di SMAN 69 Jakarta mampu menjadi benteng persatuan dan pembawa perubahan positif," kata Wikha saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda di SMAN 69 Jakarta, Kepulauan Seribu, Rabu (28/10/2026).

Wikha juga menyosialisasikan Program Polisi Bersama Masyarakat yang digagas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Program tersebut bertujuan mendorong anggota Polri untuk terus berkolaborasi dengan masyarakat.

Selain menekankan nilai nasionalisme, Wikha secara tegas mengingatkan para pelajar untuk menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkoba dan praktik judi online yang marak menyasar kalangan muda.

"Kedua hal tersebut tidak hanya merusak masa depan pribadi, tetapi juga merusak tatanan sosial dan generasi penerus bangsa," ujar Wikha.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan penyerahan bantuan berupa seperangkat alat olahraga untuk mendukung aktivitas positif para pelajar.

(Arief Setyadi )

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