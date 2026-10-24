Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ratusan Polisi dan POM TNI Kembali Gerebek Kampung Ambon, Sita Sejumlah Sajam dan Pistol

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |08:31 WIB
Ratusan Polisi dan POM TNI Kembali Gerebek Kampung Ambon, Sita Sejumlah Sajam dan Pistol
Penggerebekan Kampung Ambon beberapa waktu lalu/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan lagi untuk kesekian kali di Kampung Ambon, Jakarta Barat. Dalam penggerebekan tersebut, satu orang ditangkap.

Selain mengamankan satu pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya dua tombak, 10 senjata tajam, dua anak panah dan satu pistol airsoft gun.

"Kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika,” kata Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Kompol Ardyan Yudo Setyantono, dikutip Sabtu (24/10/2026).

“Kami melakukan penggerenakan di wilayah Cengkareng Timur, Jakarta Barat khususnya Kampung Ambon," sambungnya.

Dia melanjutkan, penindakan tersebut berlangsung pada hari Jumat 23 Oktober 2026. Total personel yang dikerahkan sebanyak 125 personel.

Personel yang dikerahkan merupakan personel gabungan mulai dari Ditresnarkoba, Ditsamapta, Satbrimob, Bid Dokkes, Bid Humas dan Bid Propam Polda Metro Jaya serta Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/337/3249844/polri-1qsn_large.jpg
Polri Bongkar Laboratorium Sabu Blue Ice 1,2 Ton di Aceh, Begini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/337/3249751/kapolri-x6M2_large.jpg
Kapolri: Kapal Tanker Pembawa 1 Ton Narkoba Ketamine Sudah Dipantau 3 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/338/3249711/narkoba-5V40_large.jpg
4 Orang Diduga Pengedar Sinte Ditangkap di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/337/3247869/kapolri-UD8C_large.jpg
Kapolri Jenderal Suyudi Tancap Gas, Kampung Narkoba Disikat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/338/3247521/viral-Qv2r_large.jpg
Polisi Kembali Gerebek Kampung Boncos, Satu Bangunan Lapak Narkoba Dibakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/337/3247414/bareskrim_polri-uz7s_large.jpg
Bareskrim Buru Bandar Besar Pemasok Narkoba Kampung Ambon dan Boncos
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement