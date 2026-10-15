3 Warga Jadi Korban Penembakan Brutal Dekat Kampung Ambon, Polisi Sita Proyektil



JAKARTA - Tiga warga menjadi korban penembakan dan pembacokan di Jalan Tanggul Timur, seberang Kompleks Permata atau Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi turut menyita proyektil peluru di lokasi kejadian.

“Di TKP kita dapatkan dua proyektil peluru yang sudah tinggal selongsongnya, dan satu proyektil peluru yang masih utuh. Kita akan cek balistik peluru tersebut,” kata Kapolres Jakarta Barat, Kombes Nasriadi, Kamis (15/10/2026).

Nasriadi menyebutkan, proyektil peluru yang ditemukan akan diperiksa untuk mengetahui jenis senjata yang digunakan. Dia memastikan peluru tersebut segera diidentifikasi.

“Peluru yang kita temukan, kita akan cek, akan cek senjata yang digunakan. Kita belum bisa mengatakan di sini. Kita akan cek balistik peluru tersebut jenisnya apa, kemudian kalibernya berapa. Kita akan cek segera untuk mengetahui jenis senjata apa yang dilakukan, yang mereka lakukan,” ujarnya.

Di sisi lain, polisi turut mendalami kemungkinan adanya keterkaitan antara insiden tersebut dan penggerebekan narkoba beberapa waktu lalu.

“Tepatnya di wilayah Cengkareng, berhadapan dengan Kampung Ambon atau Kompleks Permata, yang kemarin kita lakukan penggerebekan, kita lakukan pemusnahan barang bukti, dan kita melakukan penghancuran lapak,” ungkapnya.

“Apakah ada hubungannya dengan peristiwa penggerebekan Kampung Ambon ini atau tidak ada, kita akan terus melakukan penyelidikan,” ujarnya.