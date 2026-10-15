Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Warga Jadi Korban Penembakan Brutal Dekat Kampung Ambon, Polisi Sita Proyektil

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |13:35 WIB
3 Warga Jadi Korban Penembakan Brutal Dekat Kampung Ambon, Polisi Sita Proyektil
Kasus Penembakan (foto: freepik)
A
A
A


JAKARTA - Tiga warga menjadi korban penembakan dan pembacokan di Jalan Tanggul Timur, seberang Kompleks Permata atau Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi turut menyita proyektil peluru di lokasi kejadian.

“Di TKP kita dapatkan dua proyektil peluru yang sudah tinggal selongsongnya, dan satu proyektil peluru yang masih utuh. Kita akan cek balistik peluru tersebut,” kata Kapolres Jakarta Barat, Kombes Nasriadi, Kamis (15/10/2026).

Nasriadi menyebutkan, proyektil peluru yang ditemukan akan diperiksa untuk mengetahui jenis senjata yang digunakan. Dia memastikan peluru tersebut segera diidentifikasi.

“Peluru yang kita temukan, kita akan cek, akan cek senjata yang digunakan. Kita belum bisa mengatakan di sini. Kita akan cek balistik peluru tersebut jenisnya apa, kemudian kalibernya berapa. Kita akan cek segera untuk mengetahui jenis senjata apa yang dilakukan, yang mereka lakukan,” ujarnya.

Di sisi lain, polisi turut mendalami kemungkinan adanya keterkaitan antara insiden tersebut dan penggerebekan narkoba beberapa waktu lalu.

“Tepatnya di wilayah Cengkareng, berhadapan dengan Kampung Ambon atau Kompleks Permata, yang kemarin kita lakukan penggerebekan, kita lakukan pemusnahan barang bukti, dan kita melakukan penghancuran lapak,” ungkapnya.

“Apakah ada hubungannya dengan peristiwa penggerebekan Kampung Ambon ini atau tidak ada, kita akan terus melakukan penyelidikan,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/338/3248004//viral-f6AH_large.jpg
3 Warga Jadi Korban Penembakan Brutal Dekat Kampung Ambon, Begini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/338/3247683//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-EW5U_large.jpg
Usai Penggerebekan Narkoba, Pramono Gandeng Polda Metro Jaya Benahi Kampung Ambon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/338/3247691//barang_bukti_narkoba_dari_penggerebekan_di_kampung_ambon-NUcp_large.jpeg
Polisi Kembali Gerebek Kampung Ambon: Sabu, Sajam, dan Airsoft Gun Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/337/3247414//bareskrim_polri-uz7s_large.jpg
Bareskrim Buru Bandar Besar Pemasok Narkoba Kampung Ambon dan Boncos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/340/3247145//kasus_penembakan-Y9BR_large.jpg
Tukang Tambal Ban Ambruk Ditembak 5 Kali Pakai Airsoft Gun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/338/3247059//kampung_ambon_digerebek-WPU6_large.jpg
Kampung Ambon dan Boncos Digerebek, 24 Orang Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement