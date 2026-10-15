3 Warga Jadi Korban Penembakan Brutal Dekat Kampung Ambon, Begini Kronologi Lengkapnya!

JAKARTA - Sebanyak tiga orang warga menjadi korban penembakan brutal dan pembacokan di Jalan Tanggul Timur, seberang Kompleks Permata atau Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi mendalami insiden ini ada atau tidak keterkaitan dengan penggerebekan narkoba beberapa waktu lalu.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Nasriadi mengungkapkan kronologi penembakan tersebut. Dijelaskannya, peristiwa itu terjadi pada Rabu (14/10) sore.

“Tepatnya di wilayah Cengkareng, berhadapan dengan Kampung Ambon atau Kompleks Permata, yang kemarin kita lakukan penggerebekan, kita lakukan pemusnahan barang bukti, dan kita melakukan penghancuran lapak,” kata Nasriadi dikutip Kamis (15/10/2026).

Dia menuturkan, pihak kepolisian tengah mendalami apakah insiden ini berkaitan dengan operasi pemberantasan narkoba di Kampung Ambon beberapa lalu.

"Apakah ada hubungannya dengan peristiwa penggerebekan Kampung Ambon ini atau tidak ada, kita akan terus melakukan penyelidikan," ujar dia.

Namun kecurigaan muncul setelah lapak-lapak yang sebelumnya dibongkar polisi dilaporkan terbakar beberapa waktu setelah penyerangan. Namun, polisi belum memastikan apakah kebakaran itu merupakan aksi sengaja atau terjadi karena faktor lain.

"Kita masih lakukan proses penyelidikan apakah ini sengaja dibakar sebagai wujud perlawanan bandar narkoba terhadap peristiwa yang kita lakukan, penggerebekan, penangkapan, dan sebagainya atau memang terbakar," pungkasnya.