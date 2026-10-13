Polisi Kembali Gerebek Kampung Ambon: Sabu, Sajam, dan Airsoft Gun Disita

, Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |19:50 WIB

Barang bukti narkoba dari penggerebekan di Kampung Ambon.

JAKARTA - Sebanyak 160 personel kepolisian kembali menggerebek kawasan Kampung Ambon atau Kampung Permata, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam operasi tersebut, petugas menyita sabu seberat 20,66 gram, dua pucuk airsoft gun, hingga belasan senjata tajam.

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, mengonfirmasi penggerebekan di kawasan yang dikenal sebagai sarang narkoba tersebut pada Selasa (13/10/2026).

"Benar, Kampung Permata atau sarang narkoba Kampung Ambon, Cengkareng, Jakbar," kata Kombes Bismo.

Selain sabu seberat 20,66 gram, petugas turut menyita 16 buah cangklong dari lokasi penggerebekan.

"Barang bukti yang diamankan sabu 20,66 gram dan cangklong 16 buah," ujarnya.