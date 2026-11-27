Modus Transaksi Emas, Komplotan Perampok Bekap dan Lakban Korban di Hotel Cengkareng

JAKARTA - Niat hati meraup untung dari penjualan emas, seorang perempuan berinisial AG justru nyaris kehilangan nyawa setelah menjadi korban perampokan brutal di sebuah hotel kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Korban dibekap hingga nyaris dilakban oleh komplotan pelaku saat proses pengecekan barang berlangsung.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan, peristiwa pencurian dengan kekerasan (curas) tersebut telah dilaporkan ke Polsek Cengkareng pada Senin 23 November 2026.

"Kejadian bermula saat korban hendak melakukan transaksi penjualan emas. Saat proses pengecekan emas di kamar hotel, korban mengalami tindakan kekerasan berupa pembekapan dan upaya melakban mulut korban oleh terduga pelaku," ujar Budi Hermanto, Jumat (27/11/2026).

Hasil penyidikan sementara mengungkap aksi kejahatan ini melibatkan komplotan yang terdiri atas empat orang pelaku utama. Polisi bergerak cepat dan berhasil meringkus dua pelaku berinisial AFS dan AC langsung di tempat kejadian perkara (TKP). Sementara dua pelaku lainnya yang berinisial AP dan AH berhasil melarikan diri dan kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Tak berhenti di situ, pengembangan kasus yang dilakukan petugas turut menyeret satu tersangka tambahan berinisial NG. Ia diciduk lantaran diduga kuat berperan sebagai sopir yang mengantar dan menjemput salah satu terduga pelaku saat beraksi.

Saat ini, penyidik Polres Metro Jakarta Barat masih terus mendalami peran masing-masing pelaku, memburu keberadaan AP dan AH, serta menelusuri keberadaan emas milik korban guna menghitung total kerugian pasti yang dialami AG.

(Arief Setyadi )

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