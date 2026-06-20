Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perampok Minimarket di Bekasi Ditangkap, Begini Kronologi Pelaku Gasak Uang hingga Sekap Karyawan

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |16:27 WIB
Perampok Minimarket di Bekasi Ditangkap, Begini Kronologi Pelaku Gasak Uang hingga Sekap Karyawan
Perampokan minimarket di Bekasi (Foto: Tangkapan layar medsos/Yuwantoro Winduajie)
A
A
A

JAKARTA - Tim Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) yang menyasar sebuah minimarket di wilayah Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Tersangka berinisial ARM (20), seorang pelajar atau mahasiswa, ditangkap pada Jumat 19 Juni 2026 sekitar pukul 10.30 WIB di kawasan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.

Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan, pelaku beraksi seorang diri saat merampok Alfamart Surya Raya di Jalan Surya Raya, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis 18 Juni 2026 sekitar pukul 07.15 WIB.

"Pelaku berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp12.100.000 yang dilakukan dengan cara mengancam karyawan minimarket menggunakan benda mirip pistol," kata Abdul Rahim, Sabtu (20/6/2026).

Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKP Reza Arif Hadafi menjelaskan, peristiwa bermula saat dua karyawan minimarket berinisial NA dan TI sedang bertugas.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181342/viral-Rv0m_large.jpg
Viral! Warga Baduy Dalam Dibegal 4 Preman di Jakpus, Uang Jutaan Rupiah hingga Madu Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163353/perampokan-HMRE_large.jpg
Kronologi Nenek di Malang Ditemukan Tewas Diduga Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163283/perampokan-mdt1_large.jpg
Diduga Dirampok, Nenek di Malang Tewas Bersimbah Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/525/3158490/perampokan-HRPi_large.jpg
Pelajar di Bandung Pulang Sekolah Dirampok, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/340/3156007/perampokan-fiQt_large.jpg
Nenek 84 Tahun Disekap dan Dipukuli saat Sholat Tahajud, Emas dan Uang Puluhan Juta Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/338/3152897/penjara-hGks_large.jpg
Begini Peran 4 Penculik dan Perampok Pria di Kemang Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement