Kronologi Nenek di Malang Ditemukan Tewas Diduga Dirampok

MALANG – Seorang nenek berusia 75 tahun di Kabupaten Malang, Jawa Timur ditemukan tewas, diduga menjadi korban perampokan. Korban yang tinggal sendirian di rumahnya di Dusun Krajan RT 8 RW 4, Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, ditemukan anak kandungnya.

Kepala Desa (Kades) Pujon Kidul, Muhammad Ismail Mahfudz, mengungkapkan Sunah (75) ditemukan meninggal pada Jumat malam 15 Agustus 2025 oleh anaknya. Saat itu, sang anak merasa curiga karena tidak ada aktivitas ibunya di rumah sejak Jumat pagi.

“Ditemukan jam 7 malam setelah Isya, anaknya ini sempat mencari karena tidak kelihatan kalau Ibu Sunah beraktivitas. Akhirnya anaknya inisiatif melihat kondisi rumah ibunya,” kata Muhammad Ismail Mahfudz, Sabtu (16/8/2025).

Kecurigaan sang anak semakin kuat setelah melihat lampu rumah Sunah dalam keadaan mati. Ia pun berinisiatif mencari ibunya dengan menggunakan senter dari ponselnya. Dari pencarian itu, Sunah ditemukan tergeletak di dalam kamar rumahnya.

“Ditemukan sudah tergeletak tidak sadarkan diri. Karena anaknya gugup, akhirnya ia menjebol jendela untuk bisa masuk ke dalam rumah. Karena posisi pintu terkunci, dia masuk dan melihat tubuh ibunya masih hangat,” tuturnya.