HOME NEWS JABAR

Pelajar di Bandung Pulang Sekolah Dirampok, Ponselnya Raib

Agi Ilman , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |04:02 WIB
Pelajar di Bandung Pulang Sekolah Dirampok, Ponselnya Raib
Dua pelaku perampokan pelajar di Bandung (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

BANDUNG – Pelajar di wilayah Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menjadi korban perampokan. Dua pelaku berhasil ditangkap Unit Reskrim Polsek Solokanjeruk pada Jumat 25 Juli 2025 malam.

Kapolsek Solokanjeruk, Iptu Fatan Mailisi, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Senin 21 Juli 2025 saat korban, Shafira Salsabila pulang sekolah bersama temannya.

“Korban dipepet tiga pelaku yang menggunakan sepeda motor matik berwarna hitam saat melintas di daerah Saradan Langensari. Salah satu pelaku merampas ponsel korban yang disimpan di dasbor motor, namun sempat terjatuh,” kata Fatan, Minggu (27/7/2025).

Kapolsek menjelaskan, ketika ponsel terjatuh, korban sempat mengambilnya. Namun, pelaku menepuk tangan korban yang sedang mengambil ponsel, lalu langsung merampas dan melarikan diri.

"Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp10 juta," tambahnya.

Telusuri berita news lainnya
