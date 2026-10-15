Polisi Gerebek Lagi Kampung Ambon, 7 Orang Ditangkap

JAKARTA - Polisi kembali menggerebek Kampung Ambon atau Kampung Permata di Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (15/10/2026). Dalam operasi gabungan tersebut, sebanyak 210 personel dikerahkan dan tujuh orang diamankan.

“Jadi kami dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya gabungan dengan Badan Narkotika Nasional, bersama-sama juga dengan dari satker terkait, yaitu dari Brimob, dari Sabhara, kami melakukan penindakan di Kampung Permata ataupun Kampung Ambon di sini,” kata Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Ardyan Yudo Setyantono, Kamis (15/10/2026).

Dari tujuh orang yang diamankan, enam di antaranya dinyatakan positif berdasarkan hasil tes urine. Sementara itu, satu orang lainnya dinyatakan negatif meski petugas menemukan barang bukti.

“Kami mengamankan tujuh orang totalnya, yang kami lakukan cek urine positif (enam),” ujarnya.

Petugas turut menyita sejumlah barang bukti dari lokasi, di antaranya beberapa klip kecil berisi serbuk yang diduga sabu dan senjata tajam (sajam).

Ardyan mengatakan, penyitaan senjata tajam tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dugaan aksi penyerangan. Namun, dia tidak merinci pihak yang diduga akan melakukan penyerangan tersebut.

“Dugaan ada untuk melakukan penyerangan, akan tetapi kami untuk mencegahnya kami amankan,” ucap Ardyan.