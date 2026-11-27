Kapolda Metro Tegaskan Perang terhadap Judi Online hingga Kampung Narkoba!

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Dadang Hartanto menegaskan, komitmen jajarannya dalam memberantas berbagai kejahatan prioritas di wilayah Ibu Kota. Sejumlah kasus yang menjadi perhatian meliputi judi online, penipuan daring, penyelundupan, hingga peredaran gelap narkotika di kampung narkoba.

Komitmen tersebut disampaikan Dadang usai menerima kunjungan kerja spesifik Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman beserta jajaran di Polda Metro Jaya, Jumat (27/11/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kepala BNN Provinsi Jakarta.

Dadang mengatakan, masukan dan pengawasan dari Komisi III DPR RI menjadi bahan evaluasi bagi kepolisian dalam meningkatkan kinerja, khususnya dalam penanganan perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

Sebagai bentuk transparansi, Polda Metro Jaya juga membuka kanal penanganan komplain bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan terkait proses penyidikan.

"Masukan dan koreksi dari Komisi III ini menjadi catatan buat kami. Kami juga membuka kanal penanganan komplain yang menjaga agar ritme kerja penyidik ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat," ujar Dadang.

Dalam penanganan kejahatan narkotika, termasuk peredaran di kawasan kampung narkoba, Dadang menekankan pentingnya sinergi lintas instansi. Polda Metro Jaya akan memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan BNNP Jakarta agar penanganan perkara berjalan secara menyeluruh.