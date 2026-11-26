Polri Gerebek Laboratorium Narkotika Terbesar di Indonesia hingga Bongkar Jaringan Fredy Pratama

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, bahwa jajaran Polri dan BNN telah melakukan penggerebekan 11.623 kampung narkoba. Operasi tersebut dilaksanakan sejak dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara pada 1 Oktober 2026.

Suyudi mengungkapkan bahwa, operasi penggerebekan tersebut dimulai sejak tanggal 9 Oktober 2026 hingga 23 November 2026. Dalam penindakan itu, petugas juga menangkap ratusan bandar.

“Polri menindak 11.623 lokasi kampung narkoba dan mengamankan 9.075 orang, termasuk 812 bandar, serta menyita 29 senjata api dan 440 senjata tajam,” kata Suyudi di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pemusnahan narkoba di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Kamis (26/11/2026).

Menurut Suyudi, pada Oktober 2026, Polri mengungkap laboratorium narkoba ilegal atau clandestine lab terbesar di Indonesia yang berada di Kabupaten Pidie, Aceh.

Dari lokasi tersebut, polisi menyita 1,2 ton sabu dan menangkap 10 tersangka. Di jalur laut, Polri bersama BNN dan instansi terkait mengungkap penyelundupan 3,26 ton ketamin hidroklorida (HCL) dari tiga kapal.

Polri juga menyasar peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) bersama BNN dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

“Polri merazia lapas dan menyita sabu 7,3 kilogram, ganja 9 kilo, tembakau sintetis 163,97 gram, obat keras 11.474 butir, etomidate 117 catridge dan alat komunikasi,” ujar Suyudi.

Di sisi lain, guna memutus mata rantai jaringan narkoba dari balik jeruji besi, sebanyak 3.526 warga binaan dipindahkan ke Nusakambangan.