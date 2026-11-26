Polri Musnahkan Ratusan Ton Narkoba, DPR: Tuntaskan Sampai ke Bandar!

JAKARTA – Polri memusnahkan barang bukti narkotika seberat 601,7 ton dan sejumlah bahan kimia yang menjadi material pembuatan narkoba di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (26/11/2026). Beberapa jenis yang diperlihatkan antara lain sabu, ekstasi, etomidate, dan ketamin dari berbagai jenis.

Sementara itu, sepanjang 1 Oktober hingga 15 November 2026, Polda Sumut menangani 981 kasus narkotika dengan 1.311 tersangka. Barang bukti yang disita mencapai sekitar 30,34 ton.

"Angka ini bukan sekadar statistik. Di balik 30 ton barang bukti itu ada ribuan keluarga dan anak muda Sumut yang terselamatkan. Kami memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Kapolda dan seluruh jajaran Polda Sumut," kata Anggota DPR RI, Ade Jona Prasetyo, Kamis (26/11/2026).

Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, ini menilai narkoba adalah akar dari banyak persoalan sosial. Peredarannya merusak generasi muda, menggerus ekonomi keluarga, dan kerap memicu kejahatan lain seperti pencurian, begal, hingga tawuran.

"Kalau narkoba bisa ditekan, angka kriminalitas ikut turun dan masyarakat bisa beraktivitas serta berusaha dengan tenang. Keamanan itu fondasi ekonomi. Investor dan pelaku usaha, termasuk pengusaha muda, butuh daerah yang aman," ujarnya.

Dia juga menyoroti pendekatan Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan yang dinilainya tegas dalam penindakan, tetapi tetap dekat dengan masyarakat. Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak bisa hanya dikerjakan aparat, tetapi juga butuh kepercayaan dan partisipasi warga untuk melapor.

"Penindakan yang tegas harus dibarengi kedekatan dengan rakyat. Banyak pengungkapan besar berawal dari laporan masyarakat. Artinya warga percaya kepada polisi, dan itu harus terus dijaga," tutur Ade Jona.