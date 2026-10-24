Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rutan Salemba Gagalkan Penyelundupan 65 Cartridge Vape Diduga Etomidate

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |13:32 WIB
Rutan Salemba Gagalkan Penyelundupan 65 Cartridge Vape Diduga Etomidate
Rutan Salemba gagalkan penyelundupan vape (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Jakarta Pusat menggagalkan penyelundupan 65 cartridge vape yang diduga berisi cairan etomidate. Barang tersebut dibawa seorang pengunjung laki-laki berinisial AG saat menjalani pemeriksaan sebelum melakukan kunjungan kepada Warga Binaan (WB) berinisial AS.

“Saya mengapresiasi kewaspadaan petugas dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap setiap pengunjung. Hal ini menjadi bukti pentingnya ketelitian dan komitmen seluruh jajaran dalam menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan Rutan,” kata Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat, Sumaryo, Jumat (23/10/2026).

Dia menjelaskan, penemuan ini bermula saat petugas pemeriksaan badan bersama Petugas Pintu Utama (P2U) mencurigai AG yang menunjukkan gelagat tidak biasa. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan dua bungkus paket yang disembunyikan di balik pakaian pada bagian ketiak.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sebanyak 65 cartridge, dengan rincian 5 cartridge bermerek Yakuza XL dan 60 cartridge bermerek Mafia. Berdasarkan keterangan awal, AG mengaku paket tersebut berisi cairan vape.

Namun, pemeriksaan lebih lanjut dilakukan pihak berwenang untuk memastikan jenis zat yang terkandung di dalamnya, termasuk dugaan keterkaitannya dengan etomidate. Selanjutnya, pengunjung beserta barang bukti diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/338/3249888/viral-gK6U_large.jpg
Ratusan Polisi dan POM TNI Kembali Gerebek Kampung Ambon, Sita Sejumlah Sajam dan Pistol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/337/3249844/polri-1qsn_large.jpg
Polri Bongkar Laboratorium Sabu Blue Ice 1,2 Ton di Aceh, Begini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/337/3249751/kapolri-x6M2_large.jpg
Kapolri: Kapal Tanker Pembawa 1 Ton Narkoba Ketamine Sudah Dipantau 3 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/338/3249711/narkoba-5V40_large.jpg
4 Orang Diduga Pengedar Sinte Ditangkap di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/337/3247869/kapolri-UD8C_large.jpg
Kapolri Jenderal Suyudi Tancap Gas, Kampung Narkoba Disikat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/338/3247521/viral-Qv2r_large.jpg
Polisi Kembali Gerebek Kampung Boncos, Satu Bangunan Lapak Narkoba Dibakar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement