Rutan Salemba Gagalkan Penyelundupan 65 Cartridge Vape Diduga Etomidate

JAKARTA — Petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Jakarta Pusat menggagalkan penyelundupan 65 cartridge vape yang diduga berisi cairan etomidate. Barang tersebut dibawa seorang pengunjung laki-laki berinisial AG saat menjalani pemeriksaan sebelum melakukan kunjungan kepada Warga Binaan (WB) berinisial AS.

“Saya mengapresiasi kewaspadaan petugas dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap setiap pengunjung. Hal ini menjadi bukti pentingnya ketelitian dan komitmen seluruh jajaran dalam menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan Rutan,” kata Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat, Sumaryo, Jumat (23/10/2026).

Dia menjelaskan, penemuan ini bermula saat petugas pemeriksaan badan bersama Petugas Pintu Utama (P2U) mencurigai AG yang menunjukkan gelagat tidak biasa. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan dua bungkus paket yang disembunyikan di balik pakaian pada bagian ketiak.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sebanyak 65 cartridge, dengan rincian 5 cartridge bermerek Yakuza XL dan 60 cartridge bermerek Mafia. Berdasarkan keterangan awal, AG mengaku paket tersebut berisi cairan vape.

Namun, pemeriksaan lebih lanjut dilakukan pihak berwenang untuk memastikan jenis zat yang terkandung di dalamnya, termasuk dugaan keterkaitannya dengan etomidate. Selanjutnya, pengunjung beserta barang bukti diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku.