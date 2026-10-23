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Kapolri Tegaskan Larangan Vape, Sebut Jadi Pintu Masuk Narkotika

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |13:10 WIB
Kapolri Tegaskan Larangan Vape, Sebut Jadi Pintu Masuk Narkotika
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, bahwa vape menjadi salah satu pintu masuk narkotika jenis cair. Karena itu, dia tetap mendorong pelarangan peredaran rokok elektrik tersebut di Indonesia.

"Karena kita tahu vape adalah salah satu pintu masuk narkotika," kata Suyudi dalam jumpa pers pengungkapan kasus narkoba jenis ketamine di Belawan, Sumatera Utara, Jumat (23/10/2026).

Menurut Suyudi, vape menjadi salah satu pintu masuk narkotika karena terjadi evolusi bentuk narkoba, baik di tingkat internasional maupun di Indonesia.

"Kita tahu evolusi perubahan narkotika dunia termasuk Indonesia dari bentuk padat menjadi cair. Dan pintu masuknya adalah vape," ujar Suyudi.

Karena itu, Suyudi, yang juga merangkap sebagai Kepala BNN, mengaku telah menyatakan komitmennya sejak awal untuk melarang penjualan vape di Indonesia.

"Makanya, saat RDP DPR pada Mei, saya sampaikan dengan tegas merekomendasikan larangan vape," ucap Suyudi.

 

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