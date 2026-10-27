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Modus Licik Sindikat Penyelundup 1 Ton Narkoba Jenis Ketamine Rekrut ABK

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |13:35 WIB
Modus Licik Sindikat Penyelundup 1 Ton Narkoba Jenis Ketamine Rekrut ABK
Modus Licik Sindikat Penyelundup 1 Ton Narkoba Jenis Ketamine Rekrut ABK
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JAKARTA - Sindikat penyelundup 1,16 ton ketamine yang dibawa di kapal tanker MT Global 168 menggunakan modus tertentu untuk merekrut anak buah kapal. Dalam perkara ini, mereka memanfaatkan ABK dengan usia pensiun dengan mengajak mengangkut minyak.

Wadir Tipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Cahyo Hutomo mengatakan, dari delapan orang yang diamankan, polisi menetapkan satu orang warga negara (WN) Taiwan berinisial YCY sebagai tersangka, sementara tujuh orang merupakan WNI.

"Jadi, dari hasil perkembangan pemeriksaan yang kita amankan waktu itu adalah 8 orang, di mana 7 warga negara Indonesia dan satu lagi inisial YCY kita enggak usah sebutkan namanya, tapi inisialnya YCY itu warga negara Taiwan," kata Cahyo kepada awak media, Selasa (27/10/2026).

Dikatakan Cahyo, tujuh ABK WNI tersebut tidak mengetahui muatan narkotika di kapal. Sebab, kata dia, mereka merupakan ABK pengganti yang direkrut untuk mengangkut minyak.

"Jadi pada saat melaksanakan pelayaran, yang 7 orang itu tidak tahu karena tujuan daripada 7 orang itu sesuai dengan permintaan agen yang merekrutnya adalah mengangkut minyak. Sehingga kita tidak bisa menemukan mens rea kepada 7 orang itu," ujar Cahyo.

Cahyo menyatakan, cara sindikat tersebut merekrut para awak kapal merupakan modus yang kerap digunakan sindikat penyelundup.

 

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