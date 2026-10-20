Ini Alasan Mahasiswa Lepas Almamater saat Demo di Tugu Tani Jakpus

JAKARTA – Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026). Menurut Koordinator BEM UI, Hafidz Hernanda, massa aksi tidak akan mengenakan jas almamater kampus.

"Untuk massanya sendiri itu akan langsung ke Tugu Tani. Seperti massa aksi biasanya, tapi kali ini kawan-kawan dari BEM UI akan mengadakan aksi tidak menggunakan almamater sama sekali bersama dengan teman-teman mahasiswa agar kita bisa lebih inklusif dan bisa lebih membaur dengan masyarakat sipil," ujar Hafidz usai menggelar mimbar bebas di Tugu Proklamasi.

Hafidz memperkirakan aksi aliansi mahasiswa Komite Sadar di Tugu Tani akan diikuti sekitar 500 hingga 700 orang. Ia mengaku telah menyiapkan mekanisme untuk mengantisipasi potensi provokasi maupun keberadaan penyusup di tengah unjuk rasa.

"Kami sendiri sudah mempunyai mekanisme terkait provokator ataupun ada beberapa penyusup-penyusup. Jadi ya kami berharap bahwa provokator tersebut tidak akan terjadi," tegasnya.

Ia menuturkan, aliansi mahasiswa Komite Sadar terdiri atas mahasiswa dari berbagai kampus, termasuk Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Gadjah Mada (UGM), UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, hingga Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.