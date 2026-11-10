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Aksi Rakyat Bela Indonesia Bakal Digelar Besar-besaran pada 15 November

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |20:13 WIB
Aksi Rakyat Bela Indonesia Bakal Digelar Besar-besaran pada 15 November
Aksi Rakyat Bela Indonesia (Foto: Ravie Wardana/Okezone)
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JAKARTA - Gerakan massa bertajuk Aksi Rakyat Bela Indonesia bersiap menggelar konsolidasi akbar di Jakarta. Inisiator gerakan, Ustadz Bachtiar Nasir (UBN), mengumumkan aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 15 November 2026.

"Hari ini kita berkumpul untuk apa? Menuju pertemuan akbar yang harusnya hari ini, tapi hari ini adalah hari Selasa, maka kita akan kumpul di Jakarta pada tanggal 15 November 2026, siap?" ujarnya saat konferensi pers Aksi Rakyat Bela Indonesia di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Bachtiar meminta jajaran panitia dan simpul relawan di daerah segera mempersiapkan armada serta berbagai fasilitas pendukung. Persiapan tersebut diharapkan dilakukan seperti saat mereka menggelar Aksi Bela Islam 212 beberapa tahun lalu.

"Sepakat tanggal 15 kita kumpul di Jakarta? Tempatnya di mana, nanti saya mau tahu Anda bisa datangin massa berapa. Siap enggak bawa truk, bawa bus? Bagaimana tim kesehatan? Bagaimana tim konsumsi? Bagaimana tim media? Bagaimana relawan? Seperti yang kita lakukan pada masa itu," tegasnya.

Dalam arahannya, UBN memaparkan lima poin tuntutan yang disebut 'Salam 5 Jari'. Salah satu poin utama yang disorot adalah penerapan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen untuk mencegah penguasaan sumber daya dan hajat hidup orang banyak oleh kelompok oligarki.

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