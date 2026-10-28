Memanas! Massa Demo Mulai Bakar-bakaran Depan UOB Malam Ini

JAKARTA — Situasi demonstrasi di depan Gedung UOB, Jakarta Pusat, hingga malam ini, Rabu (28/10/2026), makin memanas. Massa terlihat mulai melakukan pembakaran.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada malam hari, massa terus bertahan sembari melakukan pembakaran. Mereka sesekali juga melemparkan botol air mineral kepada personel kepolisian yang berjaga.

Polisi bertameng hitam juga sudah mulai melakukan penjagaan di depan barisan massa aksi. Hujan juga telah mengguyur kawasan ini.

Suara dentuman beberapa kali terdengar. Namun, belum diketahui suara tersebut berasal dari mana.

Situasi di lokasi juga mulai terasa memanas, baik dari pihak personel kepolisian maupun massa aksi.

(Arief Setyadi )

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