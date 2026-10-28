Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Antisipasi Demo, Polisi Sekat Seluruh Dermaga Penyeberangan Pulau Seribu

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |17:22 WIB
Antisipasi Demo, Polisi Sekat Seluruh Dermaga Penyeberangan Pulau Seribu
Polisi sekat jalur penyeberangan Pulau Seribu (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Petugas gabungan melakukan penyekatan di seluruh dermaga penyeberangan di Kepulauan Seribu, Rabu (28/10/2026). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pergerakan kelompok massa maupun pelajar yang hendak menuju daratan Jakarta untuk mengikuti aksi unjuk rasa.

Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Wikha Ardilestanto mengatakan, penyekatan dilaksanakan secara menyeluruh di dua wilayah kecamatan, yakni Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan. Pihaknya ingin memastikan wilayah perairan Kepulauan Seribu tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Ibu Kota.

"Kami menyisir seluruh titik keberangkatan kapal penumpang dan dermaga tradisional. Fokus pemeriksaan dilakukan secara humanis dan dialogis untuk memantau pergerakan kelompok massa maupun mengantisipasi penyusupan kelompok rentan menuju Jakarta," ujar Wikha saat berada di Dermaga Utama Pulau Pramuka.

Di wilayah Kepulauan Seribu Utara, pengawasan dilakukan di sejumlah titik keberangkatan, meliputi Dermaga Utama Pulau Pramuka, Pulau Kelapa, Pulau Harapan, Pulau Sabira, dan Pulau Panggang. Pengawasan tersebut melibatkan jajaran pos polisi (pospol) dan Bhabinkamtibmas.

Sementara di wilayah Kepulauan Seribu Selatan, pemeriksaan penumpang kapal dipusatkan di Dermaga Utama dan Pelabuhan Dinas Perhubungan (Dishub) Pulau Tidung, Pelabuhan Utama Pulau Lancang, Pelabuhan Utama Pulau Pari, serta Dermaga Utama Pulau Untung Jawa.

Dari hasil pengawasan dan pemeriksaan di seluruh dermaga, petugas tidak menemukan adanya keberangkatan kelompok massa unjuk rasa maupun pelajar menuju daratan Jakarta. Pergerakan kelompok yang disebut rentan atau anarko menuju Jakarta juga dilaporkan nihil.

"Alhamdulillah, berkat sinergitas antar-instansi serta pendekatan dialogis jajaran di lapangan, seluruh rangkaian kegiatan penyekatan di dermaga penyeberangan berjalan lancar, tertib, dan kondusif. Aktivitas masyarakat pesisir serta pelayaran penyeberangan tetap beroperasi normal," ujar Wikha.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Demonstrasi Demo Mahasiswa Demo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/337/3250703/demonstrasi-xs9o_large.jpg
Dicegat Demo ke HI, Mahasiswa Bentangkan Spanduk Raksasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/338/3250686/viral-OfTN_large.jpg
Ricuh! Ribuan Mahasiswa Pukul Mundur Polisi hingga Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/338/3250661/polri-kCjH_large.jpg
Polisi Siaga di Gedung UOB Menuju Bundaran HI Jelang Demo Sumpah Pemuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/338/3250648/dirlantas-gRxV_large.jpg
1.000 Polantas Disiagakan Atur Lalin saat Demo di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/338/3250636/polda_metro_jaya-MfGL_large.jpg
Polda Metro Ungkap Ada 53 Demo di Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/337/3250622/kapolri-Yk4h_large.jpg
Kapolri Pesan ke Pedemo Hari Sumpah Pemuda: Jangan Anarkis!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement