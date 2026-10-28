Dicegat Demo ke HI, Mahasiswa Bentangkan Spanduk Raksasa

JAKARTA — Elemen mahasiswa membentangkan spanduk berukuran raksasa saat menggelar aksi demonstrasi memperingati Hari Sumpah Pemuda di depan Gedung UOB, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026).

Pantauan di lokasi, spanduk raksasa memuat pesan terkait perlindungan hutan di Indonesia. Spanduk dibentangkan setelah massa dihalau petugas kepolisian saat hendak menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) untuk menyampaikan aspirasi.

Warga yang berada di sekitar lokasi turut menyambut pembentangan spanduk tersebut dengan riuh. Sebelumnya, mahasiswa dan polisi sempat terlibat aksi saling dorong di depan Gedung UOB. Massa berusaha melanjutkan perjalanan menuju Bundaran HI, sementara polisi membentuk barikade untuk menghalau pergerakan mereka.

Sejumlah personel TNI juga terlihat bersiaga di lokasi untuk membantu pengamanan. Mereka berada di barisan kedua di belakang personel kepolisian.

Hingga saat ini, mahasiswa masih menyampaikan orasi dan berulang kali meneriakkan tuntutan di Jalan Jenderal Sudirman. Sementara arus lalu lintas dari arah Sudirman menuju Bundaran HI terpantau lumpuh total akibat aksi tersebut.

(Arief Setyadi )

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