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1.000 Polantas Disiagakan Atur Lalin saat Demo di Jakarta

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |13:12 WIB
1.000 Polantas Disiagakan Atur Lalin saat Demo di Jakarta
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Firman Darmansyah (Foto: Zakky Mubarok/Okezone)
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JAKARTA — Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyiagakan sekitar 1.000 personel untuk mengatur arus kendaraan selama aksi demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat di Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Firman Darmansyah mengatakan, personel tersebut disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas. Jumlah petugas dapat ditambah apabila terjadi kemacetan di sejumlah titik.

"Hari ini, untuk lalu lintas saja itu ada sekitar seperti rutinitas biasa. Paling nanti kita apabila terjadi kemacetan, kita tambah penebalan-penebalan. Ya lebih kurang 1.000 personel," ujar Firman.

Selain menyiagakan personel, Ditlantas Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema rekayasa dan pengalihan arus lalu lintas, terutama di kawasan Sudirman-Thamrin dan ruas jalan lain yang berpotensi terdampak aksi.

"Ya tentunya dengan adanya situasi seperti ini, tentunya kita sudah antisipasi pengalihan arus, baik itu di jalur Sudirman-Thamrin, kemudian jalur-jalur yang kira-kira berdampak, itu semua personel sudah kita plotting, pola-pola untuk pengalihan arusnya sudah kita lakukan, kita simulasikan," katanya.

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