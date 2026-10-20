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Demo Ricuh di Prancis dan Italia, Menlu Pastikan Keamanan WNI Terus Dipantau

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |16:52 WIB
Demo Ricuh di Prancis dan Italia, Menlu Pastikan Keamanan WNI Terus Dipantau
Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Christiawan Nasir (foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu), Arrmanatha Christiawan Nasir memastikan, pemerintah terus memantau kondisi keamanan warga negara Indonesia (WNI) menyusul demonstrasi yang berujung ricuh di Paris, Prancis.

Arrmanatha, yang akrab disapa Tata, mengatakan pemantauan juga dilakukan terhadap perkembangan situasi terkini di sejumlah negara Eropa, khususnya Prancis.

“Tentu terus kita, tentu terus kita pantau situasi di Eropa, khususnya di Prancis dan beberapa negara lainnya,” kata Tata kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Saat ditanya mengenai laporan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait situasi di Prancis, Tata tidak menjelaskan secara terperinci. Ia hanya menyebut telah menyampaikan laporan rutin.

“Tadi hanya, kita hanya melapor ya. Ya, terima kasih ya,” ujarnya.

 

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Topik Artikel :
Kemlu RI WNI Demo Prancis demo
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