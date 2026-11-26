Kemlu Buka Peluang Pulangkan WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia

JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah menelusuri informasi mengenai sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang diduga direkrut untuk menjadi tentara bayaran Rusia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keberadaan, identitas, serta kondisi para WNI tersebut di tengah konflik Rusia-Ukraina.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Vahd Nabyl Mulachela mengatakan penelusuran masih berlangsung melalui komunikasi dengan berbagai pihak di Rusia. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) juga dilibatkan untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Pada tahap tertentu apabila memang diperlukan untuk perlindungan, mencakup itu (pemulangan) bisa dilakukan juga," kata Vahd saat ditemui di Gedung Kemlu RI, Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2026).

Vahd menjelaskan, pemerintah membuka kemungkinan memulangkan WNI yang teridentifikasi berada dalam situasi tersebut. Namun, keputusan mengenai langkah perlindungan, termasuk repatriasi, akan mempertimbangkan hasil verifikasi yang tengah dilakukan.

Tak hanya melakukan penelusuran, pemerintah juga telah menempuh jalur diplomatik dengan menyampaikan surat kepada pemerintah Rusia. Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir diketahui telah mengirimkan surat tersebut untuk menindaklanjuti informasi dugaan keterlibatan WNI dalam aktivitas militer Rusia.

"Sudah, ke pihak Rusia sudah," ujar Vahd.

Dugaan keterlibatan WNI dalam militer Rusia mencuat di tengah perang berkepanjangan antara Moskow dan Kyiv. Pemerintah Indonesia kini berupaya memastikan jumlah, identitas, serta kondisi para WNI tersebut sebelum menentukan langkah perlindungan lebih lanjut.

(Arief Setyadi )

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