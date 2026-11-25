Cegah TPPO dan Perekrutan Tentara Bayaran, Imigrasi Tunda 1.502 Keberangkatan WNI

JAKARTA - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencatat telah menunda keberangkatan 1.502 warga negara Indonesia (WNI), ke luar negeri sepanjang 2026 hingga November.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Agus Andrianto mengatakan, dari jumlah tersebut, sebanyak 1.339 WNI diduga hendak bekerja ke luar negeri secara nonprosedural.

Sementara itu, sebanyak 21 WNI lainnya diduga menjadi korban perekrutan sebagai tentara bayaran di Rusia.

"Kemudian diduga menjadi korban menjadi tentara bayaran di Rusia ini ada 21 orang," kata Agus dalam konferensi pers di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Rabu (25/11/2026).

Selain menunda keberangkatan, Imigrasi juga menolak penerbitan 94 permohonan paspor sepanjang 2026.

Agus mengapresiasi kerja sama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Bareskrim Polri dalam mengungkap jaringan perekrutan WNI sebagai tentara bayaran di Rusia.