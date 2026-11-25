Rudenim Denpasar Deportasi 5 WNA, Ini Pelanggarannya

JAKARTA - Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar mendeportasi lima warga negara asing (WNA) pada 17–20 November 2026. Mereka berasal dari Yaman, India, Australia, dan Rusia.

Kelima WNA tersebut dideportasi karena melakukan berbagai pelanggaran keimigrasian, mulai dari tinggal melebihi batas waktu izin (overstay) hingga dugaan mengelola usaha studio tato dengan menggunakan izin tinggal kunjungan.

Kepala Rudenim Denpasar, Teguh Mentalyadi, menyatakan deportasi pada 17 November 2026 menyasar MSR asal India dan NA asal Yaman.

"MSR dipulangkan pada 17 November 2026 setelah diketahui overstay selama 187 hari. Sementara itu, NA yang merupakan deteni limpahan Kantor Imigrasi Mataram dideportasi pada 18 November 2026 akibat overstay selama 64 hari," kata Teguh, Selasa (24/11/2026).

Selanjutnya, pada 19 November 2026, Rudenim Denpasar mendeportasi dua WNA asal Australia berinisial YDH dan MJL.

YDH diduga terlibat dalam pengelolaan atau operasional studio tato di kawasan Kuta, Badung, meskipun hanya mengantongi izin tinggal kunjungan indeks B1 yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan bekerja atau menjalankan usaha.

Sementara itu, MJL diketahui telah mengalami overstay selama 787 hari atau sekitar dua tahun dua bulan.

"Dalam pemeriksaan, MJL mengaku mengetahui izin tinggalnya telah berakhir, tetapi tetap memilih tinggal di Bali. YDH dideportasi menuju Perth, sedangkan MJL dipulangkan ke Melbourne, Australia," ujarnya.