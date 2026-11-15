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Massa Aksi Rakyat Bela Indonesia Bawa Lima Tuntutan, Lawan Oligarki hingga Usut Penyadapan Ilegal

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |14:11 WIB
Massa Aksi Rakyat Bela Indonesia Bawa Lima Tuntutan, Lawan Oligarki hingga Usut Penyadapan Ilegal
Massa Aksi Rakyat Bela Indonesia Bawa Lima Tuntutan/Okezone
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JAKARTA – Puluhan ribu orang dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, organisasi kepemudaan, hingga elemen buruh dari berbagai daerah menggelar Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) Jilid II di Monumen Tugu Proklamasi, Jakarta, Minggu (15/11/2026).

Pantauan okezone di lokasi, aksi tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan tokoh ormas Islam, di antaranya Presiden Syarikat Islam Ferry Juliantono, Kiai Bachtiar Nasir, Munarman, Ustadz Fadlan Garamatan Papua, Irman Gusman, Neno Warisman, Prof. Mutashor, serta sejumlah tokoh lainnya.

Namun berbeda dengan aksi sebelumnya di kawasan Masjid Agung Al Azhar, aksi kali ini membawa sejumlah isu strategis yang dinilai menyangkut masa depan bangsa.

Di antaranya, dugaan penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan sejumlah oknum Polri, perlawanan terhadap oligarki, penegakan keadilan ekonomi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, hingga penindakan tegas terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Rakyat bersatu melawan pengkhianat bangsa yang belakangan ini kita lihat telah melakukan tindakan yang membahayakan negara. Dan orang seperti ini harus dihukum dan hukum harus dikedepankan," kata Ketua Pelaksana Aksi Rakyat Bela Indonesia, Bachtiar Nasir di lokasi.

Konsolidasi tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dari kalangan ormas Islam hadir Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pimpinan Pusat Syarikat Islam (PP SI), PP Muhammadiyah, PP Persatuan Islam (Persis), PERTI, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Wahdah Islamiyah, PP Al Irsyad, PP Hidayatullah, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII).

Sementara dari unsur kepemudaan hadir Pemuda Muslimin Indonesia, Pelajar Islam Indonesia (PII), Pemuda Hidayatullah, Perisai Syarikat Islam, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) serta mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Mohammad Natsir. Adapun dari kalangan buruh turut hadir Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) yang dipimpin Jumhur Hidayat.

 

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