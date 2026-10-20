Polda Metro Kerahkan Hampir 10 Ribu Personel Gabungan Amankan Demo 20 Oktober

JAKARTA — Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 9.505 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengamankan puluhan aksi massa di berbagai titik wilayah Ibu Kota. Ribuan personel juga disiapakan di Monas.

Pantauan Okezone di lokasi, mobil-mobil bus dari kepolisian telah terpakir berjejer rapi di lokasi apel. Personel gabungan TNI/Polri juga telah berbaris memanjang menggunakan atribut pengamanan lengkap.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, menjelaskan terdapat 52 kegiatan aktivitas masyarakat pada hari ini, yang terbagi atas 26 aksi penyampaian aspirasi di muka umum dan 26 kegiatan masyarakat lainnya.

"Gabungan TNI dan Polri dalam pelaksanaan pengamanan diterjunkan 9.505 personel yang terdiri dari 7.660 personel Polri, 1.540 personel TNI, Pemprov DKI 135 personel, dan tamdal 170 personel," ujar Kombes Budi Hermanto di Monas pada Selasa, (20/10/2026).

"Pada hari ini ada 52 kegiatan aktivitas masyarakat, di mana terdiri dari 26 penyampaian aspirasi di muka umum dan 26 kegiatan aktivitas masyarakat lainnya." sambungnya.

Ia menjelaskan sejumlah titik pengamanan dipusatkan di area strategis seperti Silang Selatan Monas, Tugu Tani, Tugu Proklamasi, kawasan DPR/MPR RI, hingga sejumlah kementerian.

"Adapun 26 kegiatan aspirasi penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di beberapa titik, seperti hari ini kita berada di Silang Selatan Monas dan sekitar wilayah Tugu Tani, Tugu Proklamasi, DPR/MPR RI, beberapa titik di kementerian-kementerian di wilayah hukum Polda Metro Jaya," jelasnya.

Pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk mengawal dan menjamin hak warga negara dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan amanat Konstitusi dan Undang-Undang.