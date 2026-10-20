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Demo 20 Oktober, 2 Jenderal Bintang 3 Terjun Langsung Siagakan 3.000 Personel Gabungan di Monas

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |09:20 WIB
Demo 20 Oktober, 2 Jenderal Bintang 3 Terjun Langsung Siagakan 3.000 Personel Gabungan di Monas
2 Jenderal Bintang 3 Terjun Langsung Siagakan 3.000 Personel Gabungan di Monas/Okezone
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JAKARTA - Sebanyak 3.000 ribu lebih personel gabungan dari unsur Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya menggelar apel gabungan di Monumen Nasional (Monas), untuk persiapan pengamanan aksi demonstrasi di sejumlah titik Jakarta, pada Selasa, (20/10/2026).

Pantauan Okezone di lokasi, mobil-mobil bus dari kepolisian telah terpakir berjejer rapi di lokasi apel. Personel gabungan TNI/Polri juga telah berbaris memanjang menggunakan atribut pengamanan lengkap.

Apel tersebut dipimpin langsung oleh dua jenderal bintang tiga, yaitu Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi dan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto.

Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi menekankan agar seluruh prajurit TNI dan anggota Polri yang bertugas di lapangan senantiasa mempedomani SOP serta arahan pimpinan dalam mengawal aksi penyampaian pendapat masyarakat. 

​"Keberadaan aparat TNI-Polri di lapangan ini memberikan keamanan, kenyamanan, dan kesejukan untuk warga Jakarta. Berikan ruang dan waktu kepada mereka yang melaksanakan kegiatan orasi secara tertib," ujar Deddy.

Senada dengan Pangdam, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto menegaskan tugas pengamanan ini merupakan wujud pelayanan negara terhadap kebebasan berpendapat di negara demokrasi.

Dia juga mengingatkan agar seluruh personel gabungan tetap profesional, humanis, dan tidak mudah terpancing emosi dalam menghadapi dinamika di lapangan.

 

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