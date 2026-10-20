Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Demo 20 Oktober, Polda Metro Akan Terapkan Rekayasa Lalin Antisipasi Kemacetan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |07:24 WIB
Demo 20 Oktober, Polda Metro Akan Terapkan Rekayasa Lalin Antisipasi Kemacetan
Demo Mahasiswa/Okezone
A
A
A

JAKARTA -Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat pengguna jalan untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026). Hal ini sehubungan dengan digelarnya aksi penyampaian pendapat di wilayah tersebut.

‘’Sementara untuk menjaga kelancaran mobilitas warga, petugas kepolisian bersama dinas perhubungan setempat akan menyiagakan personel untuk mengatur arus kendaraan,” tulis @tmcpoldametro.

Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional, menyesuaikan dengan tingkat kepadatan dan kondisi riil di lapangan.

Guna menghindari kemacetan, masyarakat diminta untuk mengantisipasi waktu perjalanan, menyesuaikan rute, serta menghindari kawasan Istana Negara apabila tidak memiliki urusan mendesak.

Pengguna jalan juga diimbau untuk tetap tertib, mematuhi arahan petugas di lapangan, dan dapat menanyakan informasi rute alternatif secara langsung kepada petugas yang bertugas.

Petugas kepolisian pun memperkirakan bakal adanya eskalasi peningkatan aktivitas masyarakat imbas aksi demo di kawasan Istana Negara tersebut. Maka itu, area sekitar Istana Negara diperkirakan bakal lebih padat dibandingkan hari biasanya.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/18/3248713//viral-xDCf_large.jpg
Albania Membara! Massa Demonstran Ricuh Bakar Gedung MA hingga Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/18/3248592//viral-kRBU_large.jpg
Demo Ricuh Prancis, Massa Melakukan Penjarahan hingga Gedung Kantor Pariwisata Dibakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/338/3248256//demo-dunR_large.jpg
Terungkap! Begini Jalur Mobilisasi Pelajar di Bekasi untuk Demo Rusuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/18/3248048//demo_prancis-vn5U_large.jpg
Demo Mahasiswa Prancis Ricuh! Polisi Tembakkan Gas Air Mata hingga Ribuan Orang Ditahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/337/3246246//demo_buruh-BeKH_large.jpg
Ribuan Buruh Menyemut Demo di Gedung DPR, Begini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/338/3246237//demo-I3mt_large.jpg
Buruh Demo di DPR Hari Ini, Polda Metro Kerahkan 11.261 Personel Gabungan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement