Demo 20 Oktober, Polda Metro Akan Terapkan Rekayasa Lalin Antisipasi Kemacetan

JAKARTA -Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat pengguna jalan untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026). Hal ini sehubungan dengan digelarnya aksi penyampaian pendapat di wilayah tersebut.

‘’Sementara untuk menjaga kelancaran mobilitas warga, petugas kepolisian bersama dinas perhubungan setempat akan menyiagakan personel untuk mengatur arus kendaraan,” tulis @tmcpoldametro.

Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional, menyesuaikan dengan tingkat kepadatan dan kondisi riil di lapangan.

Guna menghindari kemacetan, masyarakat diminta untuk mengantisipasi waktu perjalanan, menyesuaikan rute, serta menghindari kawasan Istana Negara apabila tidak memiliki urusan mendesak.

Pengguna jalan juga diimbau untuk tetap tertib, mematuhi arahan petugas di lapangan, dan dapat menanyakan informasi rute alternatif secara langsung kepada petugas yang bertugas.

Petugas kepolisian pun memperkirakan bakal adanya eskalasi peningkatan aktivitas masyarakat imbas aksi demo di kawasan Istana Negara tersebut. Maka itu, area sekitar Istana Negara diperkirakan bakal lebih padat dibandingkan hari biasanya.

(Fahmi Firdaus )

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