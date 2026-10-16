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Terungkap! Begini Jalur Mobilisasi Pelajar di Bekasi untuk Demo Rusuh

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |12:31 WIB
Terungkap! Begini Jalur Mobilisasi Pelajar di Bekasi untuk Demo Rusuh
Demo di Jakarta (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA — Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota melakukan rekonstruksi untuk mengungkap mobilisasi pelajar yang diduga berujung pada aksi unjuk rasa ricuh. Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan satu tersangka, yakni F alias Batak (23).

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Verdika Bagus Prasetya, mengungkapkan rekonstruksi dilaksanakan di empat titik, yakni dua lokasi di kawasan Villa Indah Permai, satu lokasi di Pasar Modern Harapan Indah, dan satu lokasi di kawasan Patung Garuda.

Berdasarkan rangkaian adegan yang diperagakan, para pelajar berangkat menggunakan sepeda motor dari sekolah masing-masing sebelum berkumpul dan memarkirkan kendaraan di Pasar Modern Harapan Indah.

Dari lokasi tersebut, mereka berjalan menuju kawasan Banjir Kanal Timur (BKT) untuk menumpang truk tronton menuju Jakarta. Sementara itu, sebagian pelajar lainnya melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor. Rangkaian tersebut menjadi bagian dari penelusuran polisi untuk mengungkap pola keberangkatan dan titik pertemuan kelompok pelajar.

“Melalui rekonstruksi ini, kami mencocokkan keterangan para pihak dengan kondisi dan rangkaian kejadian di lapangan. Setiap tahapan perjalanan kami telusuri untuk memperjelas fakta serta menguji keterkaitannya dengan alat bukti yang telah diperoleh,” kata Verdika, Jumat (16/10/2026).

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