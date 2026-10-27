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Jasad Pria dalam Karung di Kebun Sawit Ternyata Driver Taksi Online, 2 Pembunuhnya Ditangkap!

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |02:30 WIB
Jasad Pria dalam Karung di Kebun Sawit Ternyata Driver Taksi Online, 2 Pembunuhnya Ditangkap!
Jasad Pria dalam Karung di Kebun Sawit Ternyata Driver Taksi Online
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ASAHAN – Polisi menangkap dua pelaku perampokan dan pembunuhan sadis terhadap Muhammad Imran (33), driver taksi online asal Binjai yang mayatnya dimasukan dalam karung dan dibuang di kebun sawit Desa Dadimulyo, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Selain menangkap para pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa mobil milik korban yang dibawa kabur usai aksi pembunuhan berdarah tersebut.

Kedua tersangka yakni MAH (22) dan FSO (22). Merek ditangkap di tempat persembunyiannya di Kota Medan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah jasad korban ditemukan.

Tersangka MAH mengatakan, perampokan tersebut telah direncanakan sejak awal dengan cara memesan layanan taksi online melalui aplikasi. Motif utamanya adalah karena terdesak butuh uang untuk membayar utang.

"Kami jerat lehernya pakai kawat, lalu ditusuk di bagian leher, dada, dan perut," aku tersangka MAH saat diperiksa penyidik di Polda Sumut, Senin (26/10/2026).

Karena mencoba melawan saat penyergapan, petugas terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur berupa tembakan di bagian kaki kedua tersangka.

Setelah mengeksekusi korban secara sadis di dalam mobil, kedua pelaku membuang dan menyembunyikan jasad korban di semak-semak area perkebunan kelapa sawit Kisaran.

 

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