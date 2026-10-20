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Heboh! Mayat Pria dengan Kepala Hancur Ditemukan di Kaki Gunung Ciremai

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |21:13 WIB
Heboh! Mayat Pria dengan Kepala Hancur Ditemukan di Kaki Gunung Ciremai
Mayat Pria dengan Kepala Hancur Ditemukan di Kaki Gunung Ciremai
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KUNINGAN - Warga Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dihebohkan dengan penemuan mayat pria bersimbah darah di kaki Gunung Ciremai, Selasa (20/10/2026). Korban ditemukan dengan kondisi kepala rusak parah hingga nyaris tak berbentuk dan sejumlah luka di tubuhnya.

Polisi menduga pria tersebut menjadi korban pembunuhan. Sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi, hasil autopsi, serta barang bawaan korban kini menjadi bahan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut.

Kasat Reskrim Polres Kuningan, Iptu Abdul Azis mengatakan, penyelidikan terus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan bukti yang telah dikumpulkan.

"Diduga korban dipukul dengan menggunakan batu ke bagian muka. Saat ini kita masih melakukan pengejaran terhadap siapa sih orang yang terekam dalam CCTV tersebut," ujar Iptu Abdul Azis.

Saat ditemukan, kondisi korban sangat mengenaskan. Bercak darah juga terlihat pada batu besar di sekitar lokasi penemuan mayat.

Polisi turut memeriksa sepeda motor yang terparkir tidak jauh dari lokasi serta barang-barang milik korban untuk menelusuri kronologi kejadian dan mengidentifikasi terduga pelaku.

 

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