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Pramono Kaget Lihat Fasilitas Puskesmas Taman Sari, Gym Lansia hingga Alat Modern Tersedia

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |12:52 WIB
Pramono Kaget Lihat Fasilitas Puskesmas Taman Sari, Gym Lansia hingga Alat Modern Tersedia
Pramono Resmikan Puskesmas Taman Sari/Okezone
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​JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan gedung baru Puskesmas Kecamatan Taman Sari, Jakarta, di Jalan Kemurnian Utara Glodok, Jakarta Barat. Puskesmas itu dibangun di atas lahan seluas 976 meter persegi.

Sebelumnya, Puskesmas ini berlokasi di Jalan Blustru No. 1, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat.

Puskesmas tersebut memiliki luas 2.725 meter persegi yang mampu melayani pasien hingga 124.500 jiwa. Dengan rata-rata kunjungan harian mencapai 500 pasien, fasilitas ini juga didukung oleh lima puskesmas pembantu serta 63 posyandu di wilayah sekitar. 

"Dan fasilitas ini bisa melayani kurang lebih 124.500 jiwa. Dengan rata-rata kunjungan setiap harinya 500 jiwa atau pasien," ujar Pramono usai meresmikan Puskesmas Taman Sari pada Senin, (26/10/2026).

​Pramono mengapresiasi kelengkapan layanan fasilitas Puskesmas, mulai dari layanan poli umum, perawatan bagi ibu hamil, area tumbuh kembang anak dan balita, hingga fasilitas kebugaran khusus lansia.

"Dan yang saya surprise juga sampai dengan lansia pun di sini diperhatikan. Tadi ada tempat untuk nge-gym, tempat untuk latihan. Jadi mulai dari bayi, sebelum bayi, bayi, kemudian setelah itu dan sampai dengan lansia, fasilitasnya ada di tempat ini, termasuk masukkan Panti ada," kata Pramono.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menjelaskan Puskesmas Tamansari mengusung konsep layanan komprehensif untuk berbagai kelompok usia mulai dari bayi, balita, ibu hamil, remaja, hingga lansia.

​"Puskesmas itu sebenarnya punya dua kelompok pusat layanan, yaitu upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan," jelas Ani Ruspitawati saat ditemui di lokasi.

 

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