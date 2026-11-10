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Dua Helikopter Jatuh saat Misi Karhutla, BNPB Bakal Evaluasi SOP Water Bombing

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |09:10 WIB
Dua Helikopter Jatuh saat Misi Karhutla, BNPB Bakal Evaluasi SOP Water Bombing
Kepala BNPB, Letjen TNI Kristomei Sianturi (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) keselamatan penerbangan, dalam operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menggunakan helikopter water bombing. Langkah ini menyusul dua kecelakaan helikopter yang terjadi dalam kurun waktu sekitar satu pekan saat menjalankan misi penanganan karhutla.

Kepala BNPB, Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, evaluasi akan mencakup berbagai aspek keselamatan kru, termasuk prosedur ketika helikopter mengambil air dari sungai maupun laut untuk keperluan pemadaman.

Menurutnya, BNPB akan mengkaji kemungkinan penerapan kewajiban penggunaan pelampung bagi kru saat menjalankan proses pengambilan air.

"Ke depan kita akan mengevaluasi standard operating procedure (SOP) bagaimana dalam melakukan water bombing. Misalnya, apakah memang ketika saat pengambilan air di laut atau di sungai itu, para kru harus menggunakan pelampung? Atau bagaimana nanti kita akan evaluasi ke depan sehingga hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi," ujar Kristomei, Senin 9 November 2026.

Dalam kurun waktu sekitar satu pekan, dua kecelakaan helikopter terjadi saat mendukung operasi penanggulangan karhutla. Insiden pertama melibatkan helikopter Mi-17 V5 milik Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat (Puspenerbad) yang mengakibatkan tiga personel gugur.

Kecelakaan kedua terjadi pada Minggu (8/11/2026). Helikopter Super Puma yang mendukung operasi penanganan karhutla jatuh di Sungai Barito dan menyebabkan satu personel gugur.

 

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Topik Artikel :
helikopter jatuh Helikopter BNPB
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