Mendikti Ungkap Perubahan Pola Kekerasan Seksual di Kampus, Apa Itu?

JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto memberikan perhatian khusus terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Dalam kaitan ini, Brian mengungkap pola yang dilakukan pelaku terhadap korban kekerasan seksual. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi X DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

"Kami sampaikan bahwa memang kekerasan seksual dan kekerasan di kampus, mohon izin kami sampaikan, sebetulnya cukup ada perubahan pola," kata Brian.

Ia menyebut, kekerasan seksual saat ini mulai mengalami pergeseran pola seiring perkembangan teknologi, sehingga aksi-aksi tersebut kini banyak terjadi di ruang digital.

"Jadi kalau dulu mungkin kekerasannya itu banyak kekerasan fisik langsung. Kalau sekarang memang kekerasannya bentuknya lewat digital. Nah ini yang akan kita coba antisipasi," ujarnya.

(Arief Setyadi )

