Jejak Sejarah Tugu Kunstkring Paleis, Ikon Seni Batavia yang Kini Hangus Terbakar

JAKARTA - Gedung Tugu Kunstkring Paleis di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dilanda kebakaran pada Sabtu 21 November 2026 dini hari. Peristiwa ini menyita perhatian publik karena gedung tersebut bukan sekadar tempat makan, melainkan juga saksi perjalanan seni dan budaya Jakarta sejak masa kolonial.

Gedung yang kini dikenal sebagai Restoran Tugu Kunstkring Paleis itu berdiri di Jalan Teuku Umar Nomor 1, dan telah menjadi bagian dari perjalanan Jakarta selama lebih dari satu abad.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, hampir seluruh ruangan di gedung karya arsitek Pieter Adriaan Jacobus Moojen atau PAJ Moojen tersebut terbakar. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Nama "Kunstkring" berasal dari bahasa Belanda yang berarti "lingkaran seni". Nama ini merujuk pada fungsi awal gedung sebagai pusat kegiatan seni dan budaya. Seiring waktu, fungsinya mengalami perubahan hingga akhirnya menjadi restoran.

Setiap masa meninggalkan kisah tersendiri. Karena itu, Kunstkring Paleis bukan sekadar bangunan tua, melainkan saksi sejarah yang merekam perjalanan Jakarta lintas generasi.