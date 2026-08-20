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Rumah di Senen Jakpus Terbakar, 23 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |20:48 WIB
Rumah di Senen Jakpus Terbakar, 23 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan
Rumah di Senen Terbakar (foto: freepik)
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JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di Jalan Kramat Sawah, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026) malam. Sebanyak 23 unit mobil pemadam kebakaran dan 115 personel dikerahkan untuk memadamkan api.

“Objek rumah tinggal di Jalan Kramat Sawah, Kelurahan Paseban, Senen, Jakarta Pusat,” kata Command Center Gulkarmat DKI Jakarta dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).

Berdasarkan keterangan tersebut, kebakaran dilaporkan sekitar pukul 20.00 WIB setelah masyarakat menghubungi layanan darurat 112.

“Kemudian pukul 20.05 WIB petugas tiba di lokasi kejadian. Selanjutnya pada pukul 20.06 petugas mulai melakukan operasi pemadaman,” ujarnya.

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