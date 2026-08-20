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6 Brevet Langka Jenderal Kopassus Lucky Avianto yang Pimpin Upacara HUT RI di Markas KKB

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |03:15 WIB
6 Brevet Langka Jenderal Kopassus Lucky Avianto yang Pimpin Upacara HUT RI di Markas KKB
Jenderal Kopassus Lucky Avianto yang Pimpin Upacara HUT RI di Markas KKB
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JAKARTA - Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Distrik Ugimba, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

Upacara tersebut digelar di bekas markas Kelompok OPM Kodap VIII/Kemabu yang dipimpin Sabinus Walker. Markas KKB tersebut sebelumnya telah dikuasai oleh Satgas TNI Habema.

“Ini merupakan salah satu markas dari TPNPB-OPM pimpinan Sabinus Walker. Tempat ini dulu merupakan markas dari Sabinus Walker, dan pada 11 Agustus 2026, pasukan Koops Habema berhasil menguasai tempat ini," ujar Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto dikutip, Rabu (19/8/2026).

Jenderal Kopassus ini diketahui mengantongi sejumlah brevet baik dari Tanah Air hingga kancah internasional. Berikut ini brevet yang dimiliki oleh peraih Adhi Makayasa Akademi Militer (Akmil) 1996 A tersebut.

1.Brevet Komando Kopassus

Brevet ini didapat prajurit Kopassus yang melewati pendidikan dan latihan di Pusdiklatpassus Batujajar, Bandung, Jawa Barat. Pendidikan selama tujuh bulan ini meliputi pendidikan dasar, pelatihan di hutan dan gunung serta rawa dan laut. Setelah melewati tahap ini, seorang prajurit Kopassus akan menerima brevet Komando di Pantai Permisan, Cilacap, Jawa Tengah.

2.Brevet Free Fall Kopassus Free Fall 

Brevet ini didapat oleh seorang prajurit yang telah menempuh pelatihan khusus terjun bebas. Pelatihan ini dilakukan pada ketinggian 6.000 kaki di atas permukaan laut.

3. Brevet Pertempuran Hutan

Brevet ini diberikan kepada prajurit yang telah menempuh latihan pertempuran hutan (jugle warfare). Latihan pertempuran hutan diketahui sangat menguras tenaga, fisik, dan pikiran para prajurit. Selain harus menghadapi musuh yang sewaktu-waktu bisa datang menyerang, para prajurit juga dituntut harus bisa bertahan hidup di tengah belantara.

Latihan pertempuran hutan bagi prajurit bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan prajurit. Di samping itu, latihan ini dilaksanakan agar prajurit mahir dalam semua taktik bertempur termasuk pertempuran di daerah hutan.

 

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