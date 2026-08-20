KRL Bogor-Jakarta Alami Gangguan Pagi Ini, Penumpang Pilih Keluar di Stasiun Pasar Minggu

Suasana padat penumpang di Stasiun Pasar Minggu. (Foto: Feby Novalius/Okezone)

JAKARTA – Kereta Rel Listrik (KRL) tujuan Bogor-Jakarta Kota mengalami gangguan operasional pada Kamis (20/8/2026) pagi.

“Mohon maaf kepada pelanggan. Sehubungan dengan adanya gangguan operasional, kereta masih tertahan di Stasiun Pasar Minggu,” ujar salah satu petugas stasiun, Kamis (20/8/2026).

Petugas tersebut mengatakan, hingga saat ini, perjalanan KRL dari jalur 1 dan 2 belum dapat diberangkatkan.

“Mohon maaf atas keterlambatan,” katanya.

Namun, petugas mengaku belum mengetahui kapan gangguan operasional tersebut dapat ditangani dan perjalanan KRL kembali normal.

Sambil menunggu KRL kembali berjalan, sejumlah penumpang memilih keluar dari kereta. Mereka mengaku sudah cukup lama menunggu dalam kondisi berdesakan di dalam gerbong. Sementara itu, operasional KRL menuju Bogor hingga saat ini masih berjalan normal.

(Ramdani Bur)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.