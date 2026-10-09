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Tragis! Kebakaran Restoran di Rawamangun, Ibu dan Anak Lompat dari Rooftop

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |12:30 WIB
Tragis! Kebakaran Restoran di Rawamangun, Ibu dan Anak Lompat dari Rooftop
Ilustrasi Kebakaran/Okezone
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JAKARTA- Kebakaran melanda rumah makan di kawasan Jalan Pegambiran, RT 13/08, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Jumat (9/10/2026) pagi. Kebakaran diduga akibat kebocoran gas.

Bahkan, seorang ibu dan anak sampai melompati rooftop agar bisa menyelamatkan diri dari kobaran api.

Sudin Gulkarmat Jakarta Timur melalui akun resmi Instagramnya menyampaikan, informasi kebakaran itu diterima petugas pada sekira pukul 07.35 WIB dari warga.

Sebanyak 11 unit mobil pemadam berikut sarana pendukung dan 40 personel dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman api.

"Kebakaran diduga dipicu oleh kebocoran tabung gas. Peristiwa bermula ketika salah seorang pekerja sedang memasak dan hendak mengganti tabung gas elpiji," kata Sudin Gulkarmat Jakarta Timur melalui akun Instagramnya.

"Tiba-tiba terjadi penyalaan api di area dapur lantai tiga, karyawan setempat sempat berupaya memadamkan kobaran menggunakan alat pemadam api ringan (APAR), namun api membesar dengan cepat dan melukai pekerja," ujarnya.

 

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