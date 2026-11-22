Kebakaran Pabrik Permen di Cikande: 24 Kantong Jenazah Dibawa ke RS Bhayangkara

SERANG – Sebanyak 24 kantong jenazah korban kebakaran pabrik permen susu Milkita milik PT Fonusa Agung Mulia di Kawasan Industri Pancatama, Desa Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, telah dievakuasi ke RS Bhayangkara Polda Banten pada Minggu (22/11/2026). Seluruh jenazah tersebut dibawa untuk menjalani proses identifikasi oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri.

Berdasarkan data terbaru hingga pukul 17.00 WIB, sebanyak 24 kantong jenazah telah dibawa ke rumah sakit tersebut. Selanjutnya, proses identifikasi akan dilakukan oleh Tim DVI Mabes Polri.

“Terkait dengan jumlah korban yang berhasil kita evakuasi sebanyak 24 kantong jenazah. Tindak lanjutnya adalah di Rumah Sakit Bhayangkara. Hari ini kita dari tim Mabes Polri sudah turun, ada tim pusat laboratorium forensik juga ada pusat identifikasi serta DVI untuk identifikasi korbannya,” ungkap Kapolda Banten Irjen Hendra Kurniawan dalam keterangannya.

Sementara itu, Kepala Bidang DVI Biro Kedokteran Kepolisian (Rodokpol) Pusdokkes Polri Kombes Pol Wahyu Hidayati Dwi Palupi mengatakan, seluruh jenazah dibawa ke RS Bhayangkara Polda Banten untuk menjalani proses identifikasi oleh tim DVI.

Proses identifikasi dilakukan secara ilmiah lantaran kondisi jenazah yang terdampak kebakaran tidak memungkinkan untuk dikenali secara visual.

“Mengingat kondisi jenazah yang terdampak kebakaran tidak dapat dikenali secara visual, proses identifikasi dilakukan melalui pemeriksaan ilmiah, termasuk pencocokan data DNA, sidik jari, serta metode identifikasi lainnya sesuai kondisi korban,” ujarnya.

Untuk mempercepat proses identifikasi, Tim DVI telah menyiapkan dua posko. Posko antemortem atau pengumpulan data korban sebelum meninggal dunia berada di depan PT Fonusa Agung Mulia, sementara posko postmortem atau pemeriksaan jenazah ditempatkan di RS Bhayangkara Polda Banten.