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BNPB Kerahkan Helikopter Water Bombing dan Pesawat Atasi Kebakaran di 5 Gunung Jatim

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |01:00 WIB
BNPB Kerahkan Helikopter Water Bombing dan Pesawat Atasi Kebakaran di 5 Gunung Jatim
BNPB Kerahkan Helikopter Water Bombing Atasi Kebakaran di 5 Gunung Jatim
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JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan armada udara untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jawa Timur. Armada yang dikerahkan adalah helikopter water bombing dan pesawat untuk operasi modifikasi cuaca (OMC).

Demikian disampaikan Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan dalam update Info Bencana Terkini melalui akun YouTube BNPB, Jumat (23/10/2026).

Menurutnya, pengerahan tersebut merupakan arahan dari Kepala BNPB, Letjen Kristomei Sianturi. 

"BNPB akan menambah satu helikopter water bombing dari Kalimantan Selatan akan digeser ke Malang," kata Berton.

"Serta satu pesawat OMC dari Kalimantan Barat untuk mendukung operasi di Jawa Timur di beberapa gunung yang lain," sambungnya.

 

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