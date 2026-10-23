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Komnas HAM Kantongi Temuan Awal Karhutla, Hasilnya Segera Diumumkan

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |22:10 WIB
Komnas HAM Kantongi Temuan Awal Karhutla, Hasilnya Segera Diumumkan
Kebakaran Hutan (foto: dok BNPB)
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JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) buka suara, terkait bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang belakangan terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P Siagian, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan langsung ke wilayah terdampak karhutla.

Ia mengatakan, Komnas HAM akan menyampaikan hasil pemantauan dan temuan terkait dampak karhutla kepada publik dalam waktu dekat.

“Kita sudah melakukan pemantauan. Laporannya sedang kita bereskan dan dalam waktu yang tidak lama kami akan laporkan hasilnya. Kami sudah melakukan pemantauan ke lapangan,” ujar Saurlin di kantor Komnas HAM, Jumat (23/10/2026).

Hal senada disampaikan Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah. Ia menyebutkan bahwa pihaknya telah mengirimkan tim ke Kalimantan untuk menelusuri persoalan karhutla yang menjadi sorotan nasional hingga internasional.

 

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